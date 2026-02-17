日経225先物は11時30分時点、前日比590円安の5万6310円（-1.03％）前後で推移。寄り付きは5万6880 円と、小幅に売りが先行して始まった。直後には5万6950円とプラス圏を回復する場面もみられた。ただし、現物の寄り付き後に軟化し、一気に5万6500円を割り込んでいる。売り一巡後は5万6450円～5万6600円辺りでの保ち合いをみせていたが、終盤にかけてこのレンジを割り込むと、前引け間際には5万6270円まで下げ幅を広げた。