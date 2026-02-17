ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）はフリーで世界新となる158.13点を記録。合計231.24点とし、金メダルを獲得した。ペアでの金メダル獲得は日本人史上初の快挙。SPからの驚異の逆転劇に称賛の声が集まっている。 ■苦境を跳ね返した圧巻演技 今大会の金メダ