福間香奈女流五冠のプロ入りを懸けた棋士編入試験は、第２局となる片山史龍四段戦が東京・将棋会館で行われました。対局の結果、福間女流五冠得意の中飛車を、安定感ある指し回しで攻略した片山四段が115手で勝利。福間女流五冠は０勝２敗となり、早くもカド番に立たされました。○試験官の堂々たる指し回し棋士編入試験は新四段５人と対局を行い、うち３勝を挙げればフリークラスへの編入が認められるもの。第１局で福間女流五冠