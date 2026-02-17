東京23区の新築マンションの平均価格が1億5,000万円を超えるなど、都心部を中心に住宅価格の高騰が続いています。こうした状況に対応するため、政府は長期固定型住宅ローン「フラット35」の融資限度額を、現行の最大8,000万円から1億2,000万円へ引き上げることを決めました。本記事では、「フラット35」の見直しなどの制度改正のポイントを整理しながら、限度額の1億2,000万円まで借りるにはどれくらいの年収が必要なのかを、FPの