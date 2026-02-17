米東部ペンシルベニア州フィラデルフィアの国立公園（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米東部ペンシルベニア州フィラデルフィアの連邦地裁は16日、国立公園局がフィラデルフィアの国立公園から撤去した奴隷制度の歴史的経緯を伝える展示物について、訴訟が続く間は元に戻すよう命じた。市が展示物の返還を求めて仮処分を申し立てていた。展示物が撤去されたのは初代大統領ワシントンらが住んでいた大統領公邸跡地で、ワシ