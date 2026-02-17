タレント藤本美貴（40）が17日、都内で、「テンピュール（R）新製品発表会」に登壇した。寝具メーカーのテンピュールが、熱を逃し、上質な睡眠へ導く新マットレスを開発した。藤本は日々の睡眠について「目覚めは良くても、昼過ぎに眠くなる」と笑い、「気絶タイプで、1分もかからないかなってくらいで寝ています。睡眠時間は5、6時間だけど、寝られるものならもっと寝たい」という。3児の母であり「子供がいるから6時に起きること