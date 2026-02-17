シャトレーゼのプレミアムブランドYATSUDOKIは、自社農園苺を使用した「ひなまつりケーキ」を2月15日から3月3日まで、全国のYATSUDOKIで数量限定販売する。○ひなまつり ショートデコレーション「ひなまつり ショートデコレーション」3,240円 直径12cm自社農園苺をふんだんに使用した、ひなまつり限定のデコレーションケーキ。伝統菓子「ひし餅」をイメージし、苺と抹茶のスポンジで北海道産純生クリームと自社農園苺をサンドして