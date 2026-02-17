ゆしま花月は3月8日まで開催される「第69回湯島天神梅まつり」に合わせ、限定商品「うめざらめ単衣」の販売や「紅茶野点」を実施する。うめざらめ単衣会場となる湯島天神は江戸時代からの梅の名所で、境内には約300本の梅が咲き誇る。湯島天神梅まつり境内の特設ブースで数量限定で販売する限定商品の「うめざらめ単衣」(702円)は、国産もち米を焼き揚げ製法で香ばしく仕上げたあられ。愛知県産のたまり醤油と紀州産の梅ざらめを使