男性が急に計画的になるとき、それは性格が変わったわけではありません。本命の女性を前にすると、男性は失敗したくないという意識が自然と強まるもの。その結果、普段よりも慎重で準備周到な行動が増えていきます。“雑に扱えない”という意識が働く本命相手ほど、男性は偶然任せにしません。店選びや時間配分を考えるのは、相手に心地よく過ごしてほしいから。準備の量は、そのまま気持ちの重さに比例します。良い印象を長く残し