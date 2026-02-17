村の駅が運営する「道の駅伊豆のへそ いちごBonBonBERRY 伊豆の国factory」(静岡県伊豆の国市)は2月1日、「いちごのバウムクーヘンショコラ」(1,944円)を数量限定で発売した。いちごのバウムクーヘン ショコラ同商品は、累計販売数7万個を突破した看板商品の冬限定フレーバー。静岡県産紅ほっぺのパウダーを使用した生地に、スイートチョコレートとココアを練り込んだショコラ生地を合わせ、甘酸っぱいいちごチョコでコーティング