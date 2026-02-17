アトレ新浦安は2月22日の「ねこの日」に合わせ、保護猫支援イベント「にゃんだふるデイズ」を開催する。時間は10:00〜21:00。にゃんだふるデイズキービジュアル2月17日〜23日までの期間、1FガーデンテラスにてDo One Good主催の保護犬猫譲渡会「ADOPTION PARK」を実施する。動物たちの写真やプロフィールを掲示し、新たな家族との出会いを創出する。同時に、neconoteによるオンラインサービス「ネコノート」の展示も実施。ユーザー