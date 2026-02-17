なんとなく疲れが抜けない、気分が安定しない。そんな不調の背景には、自律神経の乱れが関係していると言われます。整える方法としてよく聞くのが「朝日を浴びる」と「夜のスマホを控える」という２つの習慣。どちらも良さそうですが、実際に効果を感じやすいのはどちらなのでしょうか？この問いも“生活リズムとの相性”が大きく関わっています。朝日を浴びる人は“体のリズムをリセットしやすい”朝の光を浴びる習慣は、体内時計