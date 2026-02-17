レックは3月2日、パーソナルケアブランド「NUTANT」から、ひんやりとした使い心地の「パーソナルケアシート クールヴァーベナの香り」を一般発売する。公式サイトなどECモールでは先行販売している。パーソナルケアシートクールヴァーベナの香り同商品は顔や身体だけでなく、おしりからデリケートゾーンまで全身に使用できるのが特徴。清涼成分であるメントールとアルコールを配合しており、夏場などの汗ばむ時期に気になるムレ