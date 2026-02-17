オスカー俳優ブレンダン・フレイザー主演の映画『レンタル・ファミリー』（2月27日公開）より、主人公フィリップ（ブレンダン）とかつての名優・長谷川喜久雄（柄本明）が仲良くお好み焼きを囲むシーンを収めた本編映像が解禁された。【動画】ブレンダン・フレイザー×柄本明『レンタル・ファミリー』本編映像＜お好み焼きを囲む二人＞本作の主人公は、報酬を得て“家族”の役割を演じる俳優を派遣する「レンタル・ファミリー