中島瑠菜と大島美優がダブル出演する映画『ザッケン！』の公開日が、4月3日に決定。併せて予告編、ポスター、主題歌が解禁された。【動画】主題歌は湊ゆず書き下ろしの「雑草図鑑（たからものずかん）」映画『ザッケン！』予告編本作は、東京都立日比谷高校に実在する部活動「雑草研究部」をモチーフに、上村奈帆＆モノガタリラボが原作を開発し、マンガワンと裏サンデーで連載された同名漫画を、原作者が自ら脚本・監督を務