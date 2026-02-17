乳幼児向けTV番組『シナぷしゅ』と、大阪・関西万博の公式キャラクター“ミャクミャク”がコラボレーションした特別番組『ミャクぷしゅ』が、テレビ東京系にて3月7日から毎週土曜10時より4週連続で放送されることが決定。同番組ではミャクミャクが初歌唱やキレキレダンスを披露するほか、ロケ企画などを届ける。【写真】ミャクミャクとシナぷしゅのコラボは必見！『ミャクぷしゅ』には、ミャクミャクと「シナぷしゅ」の人気キ