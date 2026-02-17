今年１月に第１子妊娠を公表したフィットネスプロデューサーのＡＹＡが妊娠６か月を迎え、ふっくらお腹のマタニティーショットを公開した。ＡＹＡは１７日までに自身のインスタグラムで「６ヶ月目に入りましたお腹が日に日に。。」と報告し、ふっくらお腹のトレーニングウェア姿を披露。「最近の服装は、切り返しのないロンパースやワンピースがお腹まわりが楽…お腹の大きい妊婦さんは、どんなマタニティファッションして