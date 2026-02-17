巨人に新加入した則本昂大投手（３５）が１７日、２学年先輩である田中将大投手（３７）の“マーくん塾”に感謝した。沖縄・那覇キャンプ４日目にブルペンで捕手を立たせて軽めの投球練習を実施。同じ時間帯に隣でシャドーピッチングをしていた田中将に対して、自ら投球フォームや感覚についてアドバイスを求めた。「いま自分が解決しないといけない体の（動きの）課題みたいなところを相談して。キャッチボールも最近一緒にや