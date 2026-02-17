MLSがW杯施設について説明MLS（米メジャーリーグサッカー）が2月17日、日本メディアに向けたオンライン取材会を実施した。MLSエグゼクティブ・バイス・プレジデントでチーフ・コミュニケーション・オフィサーのダン・コートマンシュ氏は今年6月に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けた施設について説明。日本がグループステージ初戦オランダ戦と第3戦の欧州プレーオフ勝者との一戦で使用するダラスのスタジアムが2億ドル