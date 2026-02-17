プロ野球「ハヤテベンチャーズ静岡」を運営する「ハヤテ223」は、16日、くふうカンパニーホールディングスと締結していた球団のネーミングライツを含む契約を「円満に解除した」と発表しました。この問題は、2025年11月、くふうカンパニーが「球団のネーミングライツに関し、期待されていた露出がなかったなど一部契約不履行があったため、資本業務提携の契約解除を通知した」と発表。これに