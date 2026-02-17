今年で満67歳のポップスター、マドンナが38歳年下の恋人と一緒に撮った写真を公開し、アツアツぶりをアピールした。14日、マドンナは自身のインスタグラムに恋人と共に撮影したカップル写真を数枚掲載した。特に、マドンナと恋人がベッドの上でポーズをとる写真が目を引いている。マドンナの恋人であるアキーム・モリスはジャマイカ生まれで、米国ニューヨークの名門校であるストーニーブルック大学で政治行政学を専攻した。同地を