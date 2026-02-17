17日未明、牧之原市で住宅を全焼する火事がありました。火元とみられる住宅の焼け跡から2人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、17日午前2時10分ごろ牧之原市細江で「建物が燃えていて、黒い煙が出ている。隣の家にも燃え移りそうだ。」などと近隣住民から、警察や消防に複数の通報がありました。消防車など10台以上が出動しおよそ2時間後に火の勢いは収まりましたが、この火事で、火元とみられる住宅が全焼。付近の