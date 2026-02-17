山形県最上町で今月12日、無免許で車を運転した疑いで県教育委員会の非常勤職員の男性が逮捕されていたことがわかりました。男性は当初、警察の調べに対し「無職」と話していたということです。道路交通法違反の無免許運転の疑いで逮捕されていたのは、最上町に住む県教育委員会の非常勤職員の69歳の男性です。警察の調べによりますと、男性は今月12日午後5時ごろ、最上町向町で無免許で乗用車を運転した疑いです。男性は当時、交