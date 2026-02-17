発がん性が指摘されている化学物質・PFAS。東広島市では“米軍弾薬庫”周辺の地下水から高濃度のPFASが検出されています。住民が血液検査を行うと、アメリカの学術機関の指標の110倍を超えるPFASが検出されました。【写真を見る】検査を受けた住民は…「米軍弾薬庫」周辺で高濃度PFAS発がん性が指摘東広島市の住民「数字を見て『そんなバカな』と」「ショック。こんなにたまっているのかと」高濃度のPFASが自らの血液から検出さ