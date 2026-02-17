女優の松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－」が人気だ。平均視聴率は、12日放送の第6話で世帯7.1％、個人4.0％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）と最低を記録したが、依然として高い数字をキープしている。多くのドラマが低視聴率で苦しむ中、全話平均して9％近い数字は合格点だと言えるだろう。 視聴率が好調なことで、テレビ朝日では早くも「