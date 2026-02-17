とちぎテレビ 去年７月、日光市の会社役員の５０代の男性がＳＮＳで女性の名前のアカウントの相手と知り合い、その後、別のＳＮＳで連絡を取り合うようになり相手に好意を持つようになりました。 その後、相手から投資を勧められて、投資用のアプリをインストールし、指定された口座に７回に渡って現金合わせておよそ９６６万円を振り込みました。 男性は、アプリ上で増加した資産の払い出しができず、さらに入金を