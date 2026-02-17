特別国会が18日に召集されるのを前に、高市首相は17日朝、自民党の役員会で新年度予算案の年度内の成立を呼びかけました。高市首相は自民党の役員会に出席し、「国民と約束した政権公約を礎に結束し、結果を出すことが重要だ」と述べました。その上で、衆議院選挙の実施で4月以降にずれ込む可能性がある新年度予算案の成立について、「今年度末までに成立が必要」だとして「野党にも積極的に協力を呼びかけ、1日も早く成立するよう