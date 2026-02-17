メルシャンが自主回収する「フロンテラスパークリングロゼ缶」の2025年7月以降の現行ラベル商品（左）と2025年7月以前の旧ラベル商品メルシャンは17日、ワイン「フロンテラスパークリングロゼ缶」など3製品を自主回収すると発表した。チリの製造元が生産工程で、日本で認められていない食品添加物のクエン酸銅を使用していた。累計出荷数は計約62万本だが、現時点の流通量は約4万本という。メルシャンは「健康への