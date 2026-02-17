ヤンキースGM付特別アドバイザーの松井秀喜氏（51）が17日、都内で「テンピュール（R）新製品発表会」にサプライズ登場した。15日まで、宮崎県内でWBCへ挑む日本代表侍ジャパンの強化合宿を2日間視察していた。松井氏は同社のブランドアンバサダーを務め、自身も製品を20年ほど愛用しているという。「急きょ時間ができたので」とスーツ姿で登場。ともに登壇したタレント藤本美貴（40）から睡眠への意識を聞かれると「野球選手はい