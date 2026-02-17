九州道の海回り「南九州道」さらに開通めど！国土交通省 八代河川国道事務所は2026年2月16日、「南九州西回り自動車道」の一部として建設している国道3号「芦北出水道路」の水俣IC〜出水IC間（16.3km）が、2028年度に開通すると発表しました。【全線開通するよ】これが海回り「芦北出水道路」＆「南九州道」の進捗です（地図／写真）「南九州西回り自動車道」は八代JCT（熊本県）から鹿児島市の鹿児島ICまで、山側を行く九州道に