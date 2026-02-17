全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、2月28日から3月6日まで搭乗分の対象路線を発表した。予約期間は2月18日から24日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。・3,500マイル東京/羽田〜秋田・八丈島・大阪/関西線、大阪/伊丹〜熊本・宮崎線、名古屋/中部〜松山線、札幌/千歳〜根室中標津・秋田線、福岡〜宮崎線、長崎〜