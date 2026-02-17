ルフトハンザ・ドイツ航空は、ボーイング787-9型機の新型ビジネスクラス「ルフトハンザ・アレグリス」の予約・販売を開始した。「ルフトハンザ・アレグリス」を搭載したボーイング787-9型機は、2025年8月に初受領。現在は8機を運航している。座席認証の遅れにより販売ができていなかった。4月15日以降の搭乗分が対象となる。対象となるのは28席のうち25席で、2列目の3席のみ販売しない。「ルフトハンザ・アレグリス」は、複数のタ