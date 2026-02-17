オプテージは、同社のMVNOサービス「mineo（マイネオ）」において、総務省より「PLMN（Public Land Mobile Network）番号」の指定を受け、2月1日付で公表されたと発表した。 PLMN番号は、国を示す番号（MCC）と通信事業者を示す番号（MNC）を組み合わせた、携帯電話がどのネットワークに接続しているかを識別するための固有番号。今回の指定を受け、オプテージは自社設備で回線制御やサー