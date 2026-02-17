Apple PodcastがHLSビデオに今春対応 アップル（Apple）は16日、「Apple Podcastで今春からHTTP Live Streaming（HLS）ビデオに対応すると発表した。iPhoneやiPad、Apple Vision Proのほか、Web版のApple Podcastでも利用できるようになる。 なお、16日からテスト版がiOS 26.4、iPadOS 26.4、visionOS 26.4のベータ版で利用できる。 HLSは、アップルが開発した動画、音声ストリーミングプロトコル。