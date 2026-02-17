県の新年度当初予算案編成に向け、事業内容を精査する知事査定が始まりました。その予算案には、「GX戦略地域」の選定に向け、企業の新事業開発を後押しするための費用を盛り込む方針を固めたことが、関係者への取材で分かりました。知事査定は、各部局の予算の原案を村岡知事が最終判断するもので、今週いっぱいを予定しています。予算案では物価高対策も講じられ、関係者によりますと、県産米購入の際の増量支援などが盛り込まれ