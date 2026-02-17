自宅で指定薬物の「エトミデート」を使用したとしてカープの羽月隆太郎容疑者が起訴されました。指定薬物使用の罪で起訴されたのは、カープの選手、羽月隆太郎被告（25）です。起訴状によると、羽月被告は2025年12月、広島市中区の自宅でゾンビたばこと呼ばれる指定薬物「エトミデート」を加熱し気化させて使用した罪に問われています。羽月被告は薬物の使用について、逮捕時の調べでは否認していましたが