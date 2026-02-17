滋賀県大津市で保護観察中に保護司の男性を殺害したとされる男の裁判員裁判が始まり、男は起訴内容を認めたうえで「守護神様の声に従った」などと述べました。起訴状などによりますと飯塚絋平被告（３６）はおととし５月、面接に応じていた保護司の新庄博志さん（６０）を、ナイフと斧で複数回突き刺すなどして殺害した罪などに問われています。飯塚被告は当時、コンビニ強盗事件で保護観察付きの有罪判決を受けて執行猶予期