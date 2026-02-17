日本人選手としては同競技、初の快挙となった(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアのフリーで三浦璃来、木原龍一組が金メダルを獲得。フリーで158.13点は自己ベストを更新し、世界歴代最高点をたたき出し、大逆転で金メダルを獲得した。同種目では日本勢初の快挙となった。【写真】「りくちゃんがお姉さんみたい」演技後のりくりゅうペアの様子をチェック前日のショートで失敗した課題のリフトも