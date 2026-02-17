「ひなまつり ショートデコレーション」菓子専門店「シャトレーゼ」を国内890店舗（YATSUDOKI含む）、海外7ヵ国170店舗展開する菓子メーカー、シャトレーゼは、国内に19店舗を展開するプレミアムブランド「YATSUDOKI」において、鮮度が良く、糖度が高い自社農園苺を使用した、「ひなまつりケーキ」を、2月15日から3月3日まで、全国のYATSUDOKIにおいて期間限定・数量限定で販売している。なお、自社農園苺は果肉部のみに使用してい