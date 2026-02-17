「作品思い出ボックス 特大 ホワイト」サクラクレパスは、2022年11月に発売したおかたづけシリーズ「作品思い出ボックス」から、「作品思い出ボックス 特大 ホワイト」を2月下旬から販売を開始する。子どもの作品収納について様々な検討を進める中、いつまでも大切に保管しておきたいという気持ちがある一方、整理や保管の場所が課題となり、悩まれている人が非常に多くいることがわかった。そうした背景から、いろいろなサイズの