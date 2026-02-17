青山商事は、襟と袖のフリルを自由自在にカスタマイズでき、仕事やプライベートのシーンに合わせてスタイルを切り替えられる「4WAYバンドカラーフリルブラウス」を2月13日から「洋服の青山」主要200店舗と公式オンラインストアで発売した。働き方の多様化やライフスタイルの変化によって、仕事の合間に子どもの行事へ参加したり、仕事終わりに食事会やイベントへ向かったり、時間を効率的に楽しむビジネスパーソンが増えてきた。ま