矢野経済研究所は、国内ギフト市場の調査を実施し、オケージョン別の動向、チャネル別の動向、アイテム別の動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。その結果、2025年のギフト市場規模は前年比103.4％の11兆5650億円の見込であることがわかった。コミュニケーション手段として存在感を増す「ギフト」の価値と重要性が明らかになった。2024年の国内ギフト市場規模は小売金額ベースで、前年比102.7％の11兆1880億円、2025年は同