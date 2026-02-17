ゴールドジムベースボールクラブが、WBC（2026ワールドベースボールクラシック）に出場するオーストラリア代表チームと、25日に東京・府中市民球場で公開練習試合を行う。【画像】ゴールドジム野球部ロゴ世界大会を前に、オーストラリア代表が、東京・府中市で事前キャンプと社会人クラブチームとの強化試合を実施。オーストラリア代表にとっては本大会を見据えた“実戦仕様”の調整の場であり、ゴールドジムベースボールクラ