化学物質による災害を想定した「CBRNE（シーバーン）災害訓練」が、熊本県天草市で行われました。 【写真を見る】小学校で危険物『CBRNE』災害訓練「薬品を投げ込まれた」想定し化学防護服で建物内へ熊本県天草市 CBRNEとは、化学薬品や生物、爆発物など危険性のあるものを総称したものです。 2月17日の訓練は「小学校の校舎内に不審者が侵入し、授業中の教室に危険性のある薬品が投げ込まれた」という想定で行