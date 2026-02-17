「サッポロ クラシック できたて出荷缶」サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは「サッポロ クラシック できたて出荷缶」を、2月17日を皮切りに計5回、北海道エリアで数量限定発売する。同商品は、「サッポロ クラシック」を飲用している北海道の人々への感謝の気持ちを込めて、サッポロビール北海道工場から製造後原則3日以内に出荷するもの。毎年の好評に応えて、来年は発売回数を今年と比較して2回増や