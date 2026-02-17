2月定例県議会が17日に開会し、過去最大となる9353億円の来年度当初予算案などが提出されました。 【写真を見る】世界に誇れる「防災先進県くまもと」の確立へ来年度予算案を審議する2月定例県議会開会 予算の説明に先立ち、木村知事は、今年が熊本地震発生から10年や水俣病公式確認から70年の節目であることに触れたうえで、決意を述べました。 木村 敬 知事「熊本地震の発生から10年という時機を捉え、これまでの歩みをし