任期満了に伴う熊本県南関町の町長選挙が告示され、これまでに現職と新人の合わせて2人が立候補しています。 【写真を見る】南関町長選挙が告示現職と新人1人が立候補を届け出る（午前11時時点）熊本県 南関町選挙管理委員会の発表午前11時時点 ＜立候補＞届け出順無所属 新人 西田恵介（にしだ・けいすけ）候補（55）無所属 現職 佐藤安彦（さとう・やすひこ）候補（64） 選挙戦となれば12年ぶりとなります。 前町議の