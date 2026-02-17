元プロ野球選手の松井秀喜氏が17日、都内で行われた自身がブランドアンバサダーを務める『テンピュール新製品発表会』にサプライズ登場した。【写真】イベント冒頭…VTRで登場していた松井秀喜イベント冒頭には、多忙のため出席できなかったとして、松井氏はVTRで登場。「僕とテンピュールの出会いは現役時代です。遠征や試合で移動の多い毎日の中でどう回復するかがパフォーマンスに直結していました」と振り返り、「そんなと