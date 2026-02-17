ÄêÇ¯¸å¤Ë»Ï¤á¤¿¥Ñー¥È¤Ç¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤Ä¤é¤¤¡Ä¡Ä ¤½¤ì¤Ç¤â·î5Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¼­¤á¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ýÆþ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤â¡¢¿´¤ÈÂÎ¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤¬Âç¤­¤¤¤Ê¤é¡¢Â³¤±¤ë²ÁÃÍ¤Ï¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤³¤ÇËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢·î5Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤¬¼Â¼Á¤¤¤¯¤é»Ä¤ë¤Î¤«¡ÊÀÇ¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±¡¦Ç¯¶â¤Î±Æ¶Á¡Ë¤È¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¸º¤é¤¹¶ñÂÎºö¡¢¼­¤á¤É¤­¤Î¸«¶Ë¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ·î5Ëü±ß¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡Ö¼ê¼è¤ê¡×¤È¡ÖÉéÃ´¡×¤ò