ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・アイスダンス（１１日）で、金メダルを獲得したフランスのロランス・フルニエボード、ギヨーム・シゼロン組が?不正疑惑?を完全否定した。アイスダンスは米国のマディソン・チョック、エバン・べーツ組が優勝候補だった中、１・４３ポイント差でフランスペアが優勝した。しかし競技後、フランス人審判が米国ペアよりも、母国代表ペアに８点も高い点数を与えていたことが判明。?不正